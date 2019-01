Heute Abend Misstrauensvotum: Britisches Parlament lehnt Brexit-Plan ab - EU bietet May Hilfe an

Nach der krachenden Schlappe im britischen Parlament signalisiert die EU Premierministerin Theresa May Verhandlungsbereitschaft über das Brexit-Abkommen.

Um rebellische Abgeordnete zu überzeugen und ein chaotisches EU-Goodbye der Insel in zehn Wochen zu vermeiden, locken Brüsseler Spitzenpolitiker mit einer neuen Art von Brexit-Pakt - fordern zugleich aber Bewegung in London.

"Falls das Vereinigte Königreich künftig eine Änderung seiner roten Linien zulässt (...), wäre die EU sofort bereit zu einer positiven Antwort", sagte EU-Chefunterhändler Michel Barnier am Mittwoch vor dem Europaparlament in Straßburg. Darunter fällt eine noch stärkere Ausrichtung nach EU-Regeln, um künftig eine sehr enge Handelsbeziehung zu gewährleisten.