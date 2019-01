Geheimnisse an den Iran verraten: Mutmaßlicher Spion bei der Bundeswehr enttarnt

Geheimnisse an den Iran verraten

Berlin In der Bundeswehr gibt es offenbar einen schweren fall von Spionage. Ein Angehöriger des Militärs soll über Jahre hochgeheimes Material an den iranischen Geheimdienst verraten haben.

Die Bundesanwaltschaft teilte in Karlsruhe mit, der am Dienstag im Rheinland festgenommene deutsch-afghanische Staatsangehörige Abdul Hamid S. sei dringend verdächtig, Erkenntnisse an einen iranischen Geheimdienst weitergegeben zu haben. Der Beschuldigte sei Sprachauswerter und Landeskundlicher Berater der Bundeswehr.