Kunstprojekt in Haan „Alle Welt liest das jetzt!“

Von dem Projekt hat das Ehepaar Hientzsch vor zwei Jahren aus der Zeitung erfahren. Die Entscheidung, einen Zitatstein zu sponsern, fiel dann sehr schnell. „Ich habe in den Achtzigerjahren alles von Barth gelesen“, erzählt Harald Hientzsch. „Als Kind alles von Karl May...“, „...und als Haaner alles von Barth!“, ergänzt seine Frau lachend. Vor der Stadtbücherei steht nun der sechste Zitatstein, die fünf ersten sind im Park Ville d’Éu, am Alten Kirchplatz, dem Sparkassenvorplatz an der Bäckerei Schüren, vor der Evangelischen Kirche und vor dem Wohnhaus der Familie Barth an der Kaiserstraße 53 zu finden. Für die kommenden Monate wurden bereits vier weitere Steine in Auftrag gegeben, 14 sollen es am Ende werden. Dafür werden weiterhin Spender und Sponsoren aus der Haaner Wirtschaft und Privatpersonen gesucht, um die Gedichte und Romane Emil Barths auf Schritt und Tritt erlebbar zu machen.