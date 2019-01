Ursula von der Leyen: Bundeswehr wird Afghanistan bei US-Abzug verlassen

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen bei einem Truppenbesuch in Afghanistan. Foto: dpa, fis vge tba

Berlin „Gemeinsam rein, gemeinsam raus.“ Sollten die USA ihre Armee komplett aus Afghanistan abziehen, verlässt auch die Bundeswehr das Land. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen warnt Us-Präsident Donald Trump aber vor diesem Schritt.

Im Falle eines kompletten Abzugs der US-Truppen aus Afghanistan würde nach den Worten von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen auch die Bundeswehr ihren Einsatz am Hindukusch beenden. "Die Bundeswehr ist nie allein unterwegs, sondern immer nur in Bündnissen und Koalitionen", sagte die CDU-Politikerin der Wochenzeitung "Zeit", die am Donnerstag erscheint. "Gemeinsam rein, gemeinsam raus. Diese Devise gilt heute auch noch." Dies gelte für die Italiener genauso wie für die Briten. "Und für uns auch."