London Wie zu schlimmsten Brexit-Zeiten

Am Dienstagmorgen hatte der Premierminister zum Frühstück in die Downing Street eingeladen. Rund 20 führende Vertreter des rechten Flügels der Konservativen Partei erschienen und hatten sich die Argumente des Premiers angehört, warum seine Version des offiziell „Sicherheit von Ruanda“ genannten Gesetzes die einzig mögliche ist. Es geht um ein Eilgesetz, das die Abschiebung von illegal ins Königreich eingereisten Flüchtlingen in den ostafrikanischen Staat sichern soll, wo ihr Asylverfahren durchgeführt wird. Die Vorlage erklärt Ruanda zum sicheren Drittstaat und suspendiert Teile des britischen Menschenrechtsgesetzes, um zu erschweren, dass Betroffene vor einem britischen Gericht gegen ihre Abschiebung klagen können. Einzelklagen in Härtefällen sowie der Gang vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg allerdings sollen weiterhin möglich sein.