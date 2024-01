Sunak übersteht Revolte Britisches Unterhaus stimmt für kontroverse Asylpläne

„Wir haben einen Plan. Er funktioniert“, betonte Sunak am Mittwoch in einer Rede im Unterhaus. Sollte der Entwurf auch das House of Lords passieren, könnte die Regierung im Hinblick auf den Ruanda-Plan gewisse Abschnitte in der Menschenrechtsgesetzgebung Großbritanniens „außer acht lassen“. Dann würden unter anderem Klagen von Betroffenen gegen Abschiebungen erschwert.