Weltgrößtes Sumpfgebiet : Brände im Pantanal - Brasilien ruft Notstand aus

Campo Grande Als Naturparadies ist das brasilianische Pantanal mit dem Amazonasgebiet vergleichbar, und es ist ebenso durch Brandrodung für Rinderweiden und Soja-Anbau bedroht. Nun kommen großflächige Feuer hinzu.

Die brasilianische Regierung hat wegen der schlimmen Brände im Pantanal, dem weltgrößten Feuchtgebiet, den Notstand für den Bundesstaat Mato Grosso do Sul erklärt. Dies geht aus einem Ministerialerlass hervor, der in einer Extra-Ausgabe des Amtsblatts am Montag veröffentlicht wurde.

Medien in Brasilien vergleichen die Fläche mit der Größe Israels. Sie berichten fast täglich über noch Hunderte von Kilometern entfernte Rauchwolken, die Arbeit der Freiwilligen und den Versuch, seltene Tiere zu retten. So sind etwa die Jaguare im Park Encontro das Aguas gefährdet.

Das Pantanal erstreckt sich von dem Bundesstaat Mato Grosso do Sul auch auf den Mato Grosso und die Nachbarländer Bolivien und Paraguay. Es besteht aus einem verzweigten System von Flüssen und Seen und ist ein einzigartiges Natur- und Touristenparadies: In ihm leben außer Jaguaren etwa auch Pumas und Capybaras, die größten Nagetiere der Welt. Auch Hunderte Vogelarten - darunter der gefährdete Hyazinth-Ara - und riesige Fischpopulationen sind in dem Gebiet beheimatet.