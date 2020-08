Brasilien: Bolsonaro bezeichnet Brände im Amazonas-Gebiet als „Lüge“.

Ein von Bränden heimgesuchtes Gebiet in Brasilin ist vom Feuer zerstört. Foto: dpa/Edmar Barros

Brasília Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat die Kritik an der Umweltpolitik Brasiliens zurückgewiesen und aktuelle Brände im Amazonas-Gebiet geleugnet. Umweltschützer werfen ihm vor, die Brände wegen neuen Flächen für die Landwirtschaft in Kauf zu nehmen.

„Diese Geschichte, dass Amazonien in Flammen steht, ist eine Lüge und wir müssen das mit richtigen Zahlen bekämpfen“, sagte Bolsonaro bei einer Videokonferenz mit Präsidenten der Amazonas-Länder am Dienstag.

Brasilien, Bolivien, Peru, Ecuador, Kolumbien, Guyana und Suriname hatten im September in der kolumbianischen Stadt Leticia einen Vertrag unterzeichnet, um angesichts der verheerenden Waldbrände im Amazonas-Gebiet eine gemeinsame Politik des Umweltschutzes und der nachhaltigen Entwicklung der Region zu ergreifen.

Die Abholzung oder Brände in der Region seien im Juli im Vergleich zum Juli des vergangenen Jahres um 28 Prozent zurückgegangen, so Bolsonaro. In den vergangenen zwölf Monaten verzeichnete das Nationale Institut für Weltraumforschung (Inpe) nach vorläufigen Daten dagegen eine Steigerung der Abholzung um rund 35 Prozent.