Michael Bloomberg : Ex-Rivale spendet 100 Millionen für Bidens Wahlkampf in Florida

Big Spender: Der US-Milliardär und ehemalige Präsidentschaftskandidat Michael Bloomberg (Archivfoto von März 2020). Foto: AFP/JOHANNES EISELE

Washington Strategisch scharf gezielte Gelder für Wahlwerbung von Milliardär Michael Bloomberg an Kandidat Joe Biden: Der US-Bundesstaat Florida spielt bei der Präsidentschaftswahl eine besondere Rolle.

Der US-Milliardär Michael Bloomberg wird den Präsidentschaftskandidaten Joe Biden im Rennen im wichtigen Bundesstaat Florida mit einer Finanzspritze von mindestens 100 Millionen Dollar (140 Millionen Euro) unterstützen. Dadurch ermögliche es der frühere New Yorker Bürgermeister der Demokratischen Partei, mehr Ressourcen in den Wahlkampf in anderen Staaten zu stecken, sagte der Bloomberg-Berater Kevin Sheekey der "Washington Post" in einem am Sonntag veröffentlichten Interview.

Präsident Donald Trump, der in den landesweiten Umfragen zur Wahl am 3. November derzeit hinter Biden zurückliegt, hatte seinerseits vor einigen Tagen angekündigt, eventuell Teile seines Privatvermögens für seine Wahlkampagne auszugeben. Florida gilt als einer der wichtigsten Staaten bei der Wahl. Es ist einer der "swing states", die in den vergangenen Jahrzehnten mal für den Präsidentschaftskandidaten der Republikaner, mal für jenen der Demokraten gestimmt haben.

Auch hat Florida einen relativ hohen Anteil der Wahlleute, die aufgrund der Ergebnisse in den einzelnen Bundesstaaten letztlich den Präsidenten wählen. Vor vier Jahren hatte der Republikaner Trump in Florida gegen seine demokratische Rivalin Hillary Clinton gewonnen, was einer der Bausteine seines überraschenden Wahltriumphs war.

Bloomberg hatte sich in den Vorwahlen der Demokraten selbst um die Präsidentschaftskandidatur beworben, war aber klar gegen Biden unterlegen. Mit einem Vermögen von 60 Milliarden Dollar einer der reichsten Männer der Welt, hatte Bloomberg versprochen, alles zu tun, um eine zweite Amtszeit von Trump zu verhindern, unabhängig vom Erfolg seiner eigenen Ambitionen auf das höchste Staatsamt.

18 Millionen aus seiner eigenen Wahlkampfkasse hatte er bereits an die Demokratische Partei überwiesen sowie mit weiteren 4,5 Millionen verschiedene Wahlaktivisten unterstützt. Eine von hm gegründete Organisation für schärfere Waffenrechte, Everytown for Gun Safety, kündigte an, 60 Millionen für die Unterstützung von Kandidaten auszugeben. Bloomberg selbst wollte 60 weitere Millionen für Demokraten bei den Wahlen zum Repräsentantenhaus lockermachen.

(peng/AFP/dpa)