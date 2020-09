Lage auf Lesbos : UN-Flüchtlingshilfswerk nimmt Europa angesichts von Moria in die Pflicht

Berlin Rüffel von der Uno: Nach „Jahren der gescheiterten gemeinsamen Flüchtlingspolitik“ drängt das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) Deutschland und die EU zu raschen Taten.

Zu den Zuständen in dem berüchtigten Lager vor dem Brand sagte Remus: „Die Verhältnisse in Moria waren skandalös und das Camp selbst eine Schande für Europa, unvereinbar mit den europäischen Werten.“ Es gebe aber engagierte Länder, allen voran Deutschland, die das Problem sähen und an Lösungen mitwirken wollten. Die von der Bundesregierung angebotene Aufnahme von etwa 150 minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen sei „ein Zeichen, dass Deutschland Verantwortung in dieser wichtigen Frage übernimmt“.