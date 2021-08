Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde : Nordkorea fährt anscheinend umstrittenen Reaktor hoch

Auf diesem Satellitenfoto ist der Nuklearkomplex in Yongbyon zu sehen. Nordkorea hat nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde möglicherweise den Atomreaktor wieder in Betrieb genommen. Foto: dpa/Planet Labs Inc.

Seoul/Wien Die Inspekteure der Internationalen Atomenergiebehörde können die Aktivitäten nur noch per Satelit beobachten. Dort sieht es wohl so aus, als fahre Pjöngjang einen Reaktor hoch, der auch Material für den Bau einer Atombombe liefern könnte.

Nordkorea hat nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) möglicherweise den Atomreaktor in seinem umstrittenen Nuklearzentrum Yongbyon wieder in Betrieb genommen. Mit einer Leistung von nur fünf Megawatt ist der Reaktor zwar klein, kann aber Plutonium zur Herstellung von Atombomben liefern. „Seit Anfang Juli 2021 hat es Anzeichen gegeben, einschließlich des Ablaufs von Kühlwasser, die mit dem Betrieb des Reaktors übereinstimmen“, hieß es in einem IAEA-Bericht über die Entwicklungen in Nordkorea seit September 2020.