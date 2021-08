Keine schriftlichen Prüfungen mehr für Erstklässler : Chinas große Bildungsreform

Peking China will seine Kinder vor extremem Leistungsdruck besser schützen und reformiert deshalb sein Bildungssystem. Neben dem Wegfall schriftlicher Prüfungen für Sechs- und Siebenjährige, wurde auch schon das System profitorientierter Nachhilfeschulen verändert.

Im Zuge einer umfassenden Bildungsreform hat China schriftliche Prüfungen für Sechs- und Siebenjährige verboten. "Zu häufige Prüfungen, die die Schüler überfordern und unter enormen Prüfungsdruck setzen", seien vom Bildungsministerium abgeschafft worden, hieß es in den am Montag veröffentlichten neuen Leitlinien. Der große Druck auf Schulkinder bereits ab einem jungen Alter schade ihrer geistigen und körperlichen Gesundheit.

Viele Eltern aus der Mittelschicht geben in China bereitwillig umgerechnet mehr als 10.000 Euro im Jahr für Nachhilfestunden aus - in der Hoffnung, ihren Kindern dadurch den Zugang zu einer der renommiertesten Schulen des Landes zu ermöglichen. Einige kaufen sogar Immobilien im Einzugsgebiet der Schulen, was die Preise in den betroffenen Gegenden in die Höhe treibt.