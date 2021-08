Erstes Treffen seit Jahren : Abbas trifft israelischen Verteidigungsminister Gantz

Israels Verteidigungsminister Benny Gantz trifft heute in Jerusalem auf den palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas. Foto: AP/Abir Sultan

Jerusalem Im Mittelpunkt steht eine Verbesserung des Gesprächsklimas, man habe vereinbart in Kontakt zu bleiben. Israel macht jedoch auch eine Ankündigung.

Zum ersten Mal seit Jahren hat der palästinensische Präsident Mahmud Abbas einen ranghohen Vertreter der israelischen Regierung persönlich getroffen. Abbas kam am Sonntagabend in Ramallah im Westjordanland mit dem israelischen Verteidigungsminister Benny Gantz zusammen, wie die israelische Zeitung „Haaretz“ berichtete.

Das Büro des Ministers teilte mit, Gantz habe Abbas versichert, dass Israel die palästinensische Wirtschaft stärken wolle. Außerdem seien Sicherheitsfragen diskutiert worden. Die beiden Männer hätten vereinbart, in Kontakt zu bleiben. Die Wirtschaft im von Abbas verwalteten Westjordanland ist von Israel abhängig. Hussein Scheich, ein ranghoher Berater des palästinensischen Präsidenten, bestätigte das Treffen in einer Erklärung auf Twitter.

Ein palästinensischer Beamter sagte, Gantz und Abbas hätten mögliche Schritte zur Verbesserung der Gesprächsatmosphäre zwischen den beiden Seiten erörtert. Dazu gehörten die palästinensischen Forderungen nach einem Stopp der israelischen Militäroperationen in den palästinensischen Gebieten des besetzten Westjordanlandes, die Erlaubnis zur Zusammenführung von Familien mit Verwandten in Israel und die Zulassung von mehr palästinensischen Arbeitern in Israel. Der Beamte wollte seinen Namen nicht nennen, da er nicht befugt war, über das Treffen zu sprechen.