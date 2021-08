Heiko Maas (SPD) unter Druck : Minister des Äußersten

Heiko Maas am Montag in Berlin. Foto: AP/Annegret Hilse

Berlin Heiko Maas ist in seinem Amt gefordert wie nie. Doch auch an seiner Amtsführung gibt es jetzt Kritik wie nie. Der Außenminister ist in der Afghanistan-Krise ein Getriebener – und muss die Frage beantworten, wie es mit den Evakuierten und Flüchtlingen aus Afghanistan weitergehen soll.

Jetzt geht es um viel. Für Tausende afghanische Ortskräfte, die noch im Land sind und den Zorn der Taliban fürchten müssen, geht es um ihr Leben. Für die Bundesregierung um ihre Handlungsfähigkeit. Und für Heiko Maas mindestens um seinen Ruf. Spätestens seit dem Einmarsch der Taliban am 15. August steht auch der deutsche Außenminister im Feuer. Für Maas kommt es in diesen Tagen dicke. Er muss – wie auch Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer – mit dem Vorwurf leben, die dunklen Wolken dieses afghanischen Dramas zu spät erkannt und diese möglicherweise auch falsch gedeutet zu haben.

Das Auswärtige Amt ist ein großes Haus, ein weltvernetztes Ministerium, krisenerprobt und eigentlich reaktionsschnell. Aber jede Krise ist anders. Libyen ist nicht Syrien, und Irak ist nicht Afghanistan. Schon zu Normalzeiten steht der Bundesaußenminister, unterstützt durch einen beträchtlichen Mitarbeiterstab, durch Botschaften in aller Welt und ihre Diplomaten, unter Dauerbeschallung. Aber wann ist auf dieser globalisierten Welt schon noch Normalzeit? Das Auswärtige Amt schläft nie. Es arbeitet – allein schon wegen der verschiedenen Zeitzonen – gewissermaßen 24/7, wie es schon heißt: rund um die Uhr.

Aber nun ist Maas stärker gefordert denn je in seiner bisher gut dreijährigen Amtszeit. Maas ist ein Außenminister, der – bis zum Fall von Kabul – ohne große Ausschläge regiert hat. Keine besonderen Höhen, aber eben auch keine gravierenden Fehler. Solide, aber unauffällig in der Welt der diplomatischen Schwergewichte, wenn man nur an seinen russischen Counterpart Sergej Lawrow denkt. Maas‘ direkter Vorgänger Sigmar Gabriel (SPD) war ein Raufbold, der sich gerne angelegt und Schlagzeilen produziert hat. Dann verschätzte sich dessen potenzieller Nachfolger Martin Schulz bei den Koalitionsverhandlungen und verspielte seine Chancen auf das Außenamt. Und so kam Maas – bis dato ohne nennenswerte außenpolitische Erfahrung – ins Spiel.

In dieser Afghanistan-Krise, die sich zur Katastrophe, ja zum Debakel für den Westen entwickelt hat, erlebt das Land den SPD-Politiker aus dem Saarland als Bundesminister des Äußersten. Nah dran an der Katastrophe, für die ihm wegen objektiver oder subjektiver Zögerlichkeit eine Mitverantwortung gegeben wird. Dabei bleibt die Frage unbeantwortet, ob die Regierenden in diesem Bundestagswahlkampf nicht bewusst eine Debatte über die afghanische Katastrophe vermieden haben, weil sie keine nächste Flüchtlingsdebatte auslösen wollten. Grünen-Außenpolitiker Omid Nouripour etwa sagte unserer Redaktion: „Der Regierung fehlte der Mut, Empathie zu zeigen, aus Angst vor einer Flüchtlingsdebatte“ in der Endphase dieses Wahlkampfes. Aber die Menschen könnten sehr wohl unterscheiden, ob sich jemand ein besseres Leben haben wolle oder ob jemand „in Lebensgefahr ist, weil er uns geholfen hat“. Über Maas sagt Nouripour: „Dass wir nicht den besten Außenminister der Geschichte haben, ist seit drei Jahren bekannt.“

Nie war Maas in diesem hohen Amt so gefordert wie derzeit. Und nie war die Kritik an seiner Amtsführung größer als in diesen Tagen. Ab Sonntag geht er auf eine Reise in die Nachbarländer Afghanistans, wo er für die Aufnahme weiterer Schutzsuchender werben will. Nach Usbekistan, nach Tadschikistan, nach Pakistan, nach Katar und in die Türkei.

Dort wird es maßgeblich um die Frage gehen, wie die Staatengemeinschaft die Menschen verteilen will, die es mit Evakuierungsflügen oder auf anderem Weg aus Afghanistan heraus geschafft haben – und wie man weitere herausholen kann. Nach Angaben des Auswärtigen Amts befinden sich derzeit noch rund 300 Deutsche im Land und mehr als 10.000 afghanische Staatsangehörige, die entweder als ehemalige Ortskräfte oder als anderweitig schutzbedürftig identifiziert worden seien. Noch immer würden sich Menschen bei den deutschen Stellen melden, hieß es. Die Bundeswehr hatte im Rahmen der inzwischen beendeten Luftbrücke nach Angaben des Verteidigungsministeriums rund 5.350 Menschen aus Afghanistan ausgeflogen. Sie kamen aus mindestens 45 Ländern, rund 500 waren Deutsche und rund 4.000 Afghanen.

Die Bundesregierung denkt im Verbund mit anderen Industriestaaten und mit ihren europäischen Partnern längst darüber nach, wie man Afghanistans Nachbarn unterstützen kann im Umgang mit den geflohenen Menschen. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR sind in der Vergangenheit knapp 1,5 Millionen Flüchtlinge aus Afghanistan in Pakistan untergekommen, mehr als 780.000 im Iran und knapp 150.000 in Deutschland. Das UNHCR geht bei seinen Planungen im schlimmsten Fall davon aus, dass eine halbe Million Afghanen zu Flüchtlingen werden. Die Organisation ruft alle Nachbarländer in der Region dazu auf, Schutzsuchende aufzunehmen. Noch sind die Grenzen aber weitgehend dicht, die Taliban haben angekündigt, Fachkräfte nicht ausreisen lassen zu wollen.

Markus N. Beeko, Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland, sagte unserer Redaktion: „Wir erwarten, dass die Bundesregierung und andere Staaten die teils schwer traumatisierten evakuierten Menschen jetzt weiterhin zügig aus der Region ausfliegen. Dabei muss darauf geachtet werden, dass Familien nicht auseinandergerissen werden – hier ist ein unbürokratisches Vorgehen gefragt.“ Des Weiteren gelte es in internationalen Gesprächen darauf hinzuwirken, wo immer möglich, weiteren besonders gefährdeten Menschen zu verhelfen an sichere Orte zu gelangen. Beeko nannte Verteidigerinnen und Verteidiger von Menschenrechten oder Journalistinnen und Journalisten als Beispiele. „Dies sollte auch durch eine vorübergehende nachträgliche Erteilung von Visa und einen beschleunigten Familiennachzug aus der Region unterstützt werden“, forderte Beeko. Beim Treffen der EU-Innenminister am kommenden Dienstag müssten sich die EU-Mitgliedstaaten darauf einigen, die Zuflucht für schutzsuchende Afghaninnen und Afghanen in die EU zu ermöglichen und zu unterstützen, auch über Resettlement- und Relocation-Programme, so der Amnesty-Generalsekretär. „Gleichwohl sind die EU-Mitgliedstaaten aufgefordert, humanitäre Hilfe anzubieten, um den UNHCR bei der Versorgung von Schutzsuchenden in der Region zu unterstützen“, sagte er.