Podcast Tonspur Wissen : Ist Sparen sinnvoll?

Düsseldorf Wenn die Zeiten unruhig werden, neigt so mancher zum Sparen. Geld zur Seite legen, damit noch etwas da ist, wenn es noch schlimmer kommt - ist das sinnvoll? Das Fragen wir den Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher.

Jeden Monat, wenn das Gehalt kommt, etwas auf die Seite legen und Vermögen anhäufen. Auf dem Sparbuch, einem Tagesgeldkonto oder vielleicht doch besser unter dem Kopfkissen? Wir Deutschen sparen gerne und viel. Zinsen gibt es dafür in den meisten Fällen nicht mehr. Und wenn, dann nur ganz wenig. Ursula Weidenfeld spricht in dieser Episode darüber mit Marcel Fratzscher. Er ist Ökonom und Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Und er sagt: Nicht immer ist Sparen der richtige Weg.

