Diebesbanden: Wohnwagen-Diebstähle in NRW nach rasantem Anstieg rückläufig

Wohnwagen-Diebstähle in NRW nach rasantem Anstieg rückläufig

Düsseldorf Wohnwagen sind bei Diebesbanden weiterhin sehr beliebt. Nach einer rasanten Verdreifachung der Diebstähle ist das Interesse zwar etwas abgeflaut, aber weiterhin auf hohem Niveau.

Die Zahl der Wohnwagen-Diebstähle geht in Nordrhein-Westfalen nach einer rasanten Verdreifachung zurück. 345 Diebstähle waren im vergangenen Jahr registriert worden. In diesem Jahr seien es bis in die zweite Dezemberhälfte (Stichtag 20.12.) 289 gewesen, sagte der Chef des Landeskriminalamts NRW, Frank Hoever, der Deutschen Presse-Agentur. Dies entspreche einem Rückgang von voraussichtlich etwa 15 Prozent.