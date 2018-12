Tsunami in Indonesien: „Auf einmal krachte eine Welle auf die Bühne“

Der Tsunami traf Indonesien mit kaum vorstellbarer Wucht. Wie hier in Carita, in der Region Banten, wurden viele Häuser und Autos vollständig zerstört. Foto: AP/Achmad Ibrahim

Jakarta Hunderte Tote und Verletzte, unzählige Vermisste: Der Tsunami in Indonesien weckt Erinnerungen an die Katastrophe von 2004.

Die Band Seventeen spielte gerade ihren zweiten Song an einem beliebten Strand auf Indonesiens Insel Java, als die Todeswelle heranrollte. Ein Tsunami, vermutlich ausgelöst durch die Eruption des Vulkans Anak Krakatau in der Sunda-Meerenge, riss nicht nur die Bühne und Konzertbesucher auf Stühlen mit sich. Er zerstörte am Samstagabend (Ortszeit) Küstengebiete auf den beiden, an der Meerenge gelegenen Inseln Java und Sumatra und tötete mindestens 222 Menschen. Mindestens 843 Menschen wurden im Westen Javas und dem Süden Sumatras verletzt.