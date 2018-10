Microsoft-Mitbegründer Paul Allen an Krebs gestorben

Seattle Mit Bill Gates gründete er vor rund 40 Jahren eine Startup-Firma namens Microsoft. Der Rest ist Geschichte. Nun hat Paul Allen den Kampf gegen einen Krebs verloren, der nach fast zehn Jahren zurückgekehrt war.

Microsoft-Mitbegründer Paul Allen ist tot. Wie seine Immobilienfirma Vulcan Inc. mitteilte, starb er am Montag im Alter von 65 Jahren. Zu Monatsbeginn hatte Allen berichtet, dass bei ihm erneut eine Krebsart festgestellt worden sei, die er vor fast zehn Jahren besiegt hatte. Es handelte sich um ein Non-Hodgkin-Lymphom, im Volksmund auch als Lymphdrüsenkrebs bekannt. Allen hatte in seiner Erklärung via Twitter angekündigt, sich aggressiv gegen die Krankheit wehren zu wollen.