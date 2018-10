Stefan Raab live in Köln: Comeback in der Lanxess-Arena

Bühnenshow in Köln : Stefan Raab gibt Comeback in der Lanxess-Arena

Stefan Raab in einer Archivaufnahme im „TV total“-Studio. Foto: dpa, bsc

Köln Mit Live-Shows auf der Bühne kehrt Stefan Raab am Donnerstag in Köln in die Öffentlichkeit zurück. Veranstalter Brainpool weist Spekulationen über die Inhalte der Show zurück.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

2015 verabschiedete sich Stefan Raab nach 16 Jahren „TV total“ vom Fernsehen. Am 18. Oktober kommt er zurück. Der Entertainer kündigte bereits im vergangenen Jahr an, dass er live auf der Bühne stehen wird. Neben illustren Gästen ist auch seine „TV total“-Band Heavytones angekündigt worden. Drei Show-Abende gibt es in der Lanxess-Arena in Köln. Doch was genau können Zuschauer ab Donnerstag erwarten?

Die „Bild“ berichtet, dass Elemente aus den „TV total“-Sendungen auch bei der Live-Show gezeigt werden sollen. So seien Sketche und Einspieler geplant, die sich mit dem aktuellen Geschehen auseinandersetzen. Veranstalter Brainpool weist den Bericht in einem Statement bei Facebook jedoch als „in großen Teilen schlicht erfunden“ zurück.

Außerdem sollen laut "Express" die Toten Hosen, Lena Meyer-Landrut, Stefanie Heinzmann und Max Mutzke auftreten. Mit dabei ist demnach auch Raabs früherer Sidekick Elton. Auch die Spekulationen über die Gäste der Show seien „in Teilen“ falsch, schreibt Brainpool in dem Statement.

(top)