„heute journal“ : Sie ist die neue Co-Moderatorin an der Seite von Christian Sievers

Sie ist die neue Co-Moderatorin an der Seite von Christian Sievers

Mainz Nach Claus Klebers letzter Sendung ändert sich beim „heute journal“ im ZDF noch etwas: Der neue Moderator Christian Sievers wird die Nachrichten künftig mit einer neuen Co-Moderatorin präsentieren.

Am Montag (10. Januar, 21.45 Uhr) startet der 52-Jährige als Nachfolger von Claus Kleber gemeinsam mit Hanna Zimmermann, die für die Nachrichtenblöcke zuständig ist, wie das ZDF am Donnerstag in Mainz mitteilte.