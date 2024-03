Ein Punkt von Llambi Tillman Schulz ist bei „Let's Dance“ raus

Sänger Gabriel Kelly, der Beste der Vorwoche, bekam dieses Mal 17 Punkte von der Jury. An seinem Paso Doble zu „Join Me (In Death)“ kritisierte Joachim Llambi unter anderem die Endpositionen. Er solle mehr auf Details achten, meinte auch Mabuse. Dennoch sagte sie, dass seine Show die erste war, bei der sie selbst am liebsten mittanzen wollte. „Ich dachte, Dracula tanzt heute“, sagte Jorge González lachend nach der Performance zur rockigen Musik von HIM.