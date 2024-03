Vorschau auf den „Tatort“ aus Münster Leichen pflastern das Gemüsebeet

„Unter Gärtnern“ fängt in dieser Hinsicht auch ganz vielversprechend an. Sabine Schmidt (Sibylle Canonica) bricht in ihrem Schrebergarten tot zusammen. Und da Sabine zwar nicht mehr ganz jung, wohl aber kerngesund war, liegt die Vermutung nahe, dass sie eines unnatürlichen Todes starb. Zumal in ihrem Umfeld noch weitere Leichen auftreten – die beiden Eichhörnchen, die gewissermaßen zeitgleich mit Sabine ins Jenseits befördert wurden, sind noch die am wenigsten rätselhaften Opfer.