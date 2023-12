Seit 1984 Das Privatfernsehen in Deutschland wird 40 Jahre alt

2. Januar 1984, 17.27 Uhr: RTL plus geht auf Sendung, in einem Mini-Studio im luxemburgischen Dudelange. Der Gag zum Start: In einem Kreißsaal bringt Moderator Rainer Holbe einen Fernseher zur Welt und mit ihm symbolisch den Sender. Zur Primetime läuft an diesem Tag ein alter Spielfilm mit Alain Delon. Immerhin 200 000 deutsche Haushalte entlang der Landesgrenze können in der Frühphase RTL plus empfangen, das später den Hauptsitz in Köln verlegt und seit 1993 nur RTL heißt.