Gender-Kommentar im Fernsehgarten : „Nicht das Gesicht verziehen, ich muss!“– ZDF reagiert auf Andrea Kiewel

Mainz „Nicht das Gesicht verziehen, ich muss“ – Moderatorin Andrea Kiewel hat mit einer Aussage im „ZDF-Fernsehgarten“ zum Thema Gendern für Aufsehen gesorgt. Jetzt meldet sich der Sender zu Wort.

Das Zweite Deutsche Fernsehen hat eine Aussage von „ZDF-Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel zum Gendern eingeordnet. Konkret geht es um eine Situation in der am Sonntag ausgestrahlten Show, in der Kiewel sagte: Das „Fernsehgarten“-Team habe den Eindruck, dass jede Menge Positives los sei in der „deutschen Singer-Songwriter*innen-Szene“. Der Genderstern wird nicht gesprochen, sondern durch eine Pause im Wort ausgedrückt. Kiewel drehte sich zu einer Zuschauerin neben ihr und sagte: „Nicht das Gesicht verziehen, ich muss.“