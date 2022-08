Protest während Live-Sendung : Russische Journalistin Owsjannikowa wegen Kriegsprotests festgenommen

New York Zuvor waren die Privaträume der früheren TV-Journalistin durchsucht worden, die im März mit einer Aktion gegen den Ukraine-Krieg während einer russischen Live-Sendung einer Weltöffentlichkeit bekannt wurde.

Die russischen Behörden haben am Mittwoch die bekannte Journalistin Marina Owsjannikowa festgenommen. Vorgeworfen wird ihr die Verbreitung von Falschinformationen über die russischen Streitkräfte, wie ihr Anwalt Dmitri Sachwatow in sozialen Medien mitteilte. Das Strafverfahren beziehe sich auf einen Protest seiner Mandantin im Juli, bei dem diese ein Banner gehalten hatte, auf dem stand: „(Der russische Präsident Wladimir) Putin ist ein Mörder, seine Soldaten sind Faschisten. 352 Kinder sind (in der Ukraine) getötet worden. Wie viele weitere Kinder sollten sterben, damit Sie aufhören?“