RTL-Show nach Pause zurück Was Victoria Swarovski und „Knossi“ für das Supertalent 2024 versprechen

Hauptaufgabe sei, „an der Seitenlinie“ zu stehen und „für die Kandidaten da“ zu sein, so Knossalla. Wobei er Bohlen, der eben diesen Kandidaten gerne mal einen Spruch reindrückt, in Schutz nimmt. „Dieter Bohlen ist einfach ehrlich“, sagt er. „Der haut einfach raus, was er denkt. Ich würde sagen, dass das auch richtig ist. Es bringt ja nichts, jemandem Hoffnung zu machen, wenn man merkt, dass es nichts mehr wird.“ Er glaube aber, dass man die Kandidaten gut „aufgefangen“ habe. Swarovski erinnert sich an ein Mädchen, das Bohlens Urteil als „Fallbeil“ empfunden habe. „Sie war so unendlich traurig. Da mussten wir sie natürlich erstmal wieder aufbauen.“