Streaming-Plattform : Netflix gibt Start von The Witcher Staffel 3 und Prequel bekannt

Düsseldorf Lange mussten sich die Fans gedulden. Nun hat Netflix bekannt gegeben, wann es mit „The Witcher“ Staffel 3 weitergehen soll. Zudem ist auch der Start der Vorgeschichte Blood Origin bekannt.

Lange wurde gemunkelt, dass die dritte Season von „The Witcher“ bereits im Frühjahr 2023 kommen könnte. Doch nun gibt es neue Informationen: Die neue Staffel erscheint im Sommer 2023. Damit halten sich die Produzenten an den gewohnten Rhythmus: Zwischen Staffel 1 (2019) und Staffel 2 (2021) lagen ebenfalls zwei Jahre. Die neue Season soll dabei an den Cliffhanger aus der letzten Folge von Staffel 2 anknüpfen und sich an der Buchvorlage „Die Zeit der Verachtung“ orientieren.

Our family returns! The Witcher is back for Season 3 in Summer 2023 #TUDUM pic.twitter.com/pV414YvRPI

Die lange Wartezeit bis dahin lässt sich aber mit der Vorgeschichte „Blood Origin“ überbrücken. Diese wird an Weihnachten, 25. Dezember 2022, auf der Streaming-Plattform Nerflix an den Start gehen. Dabei erzählt das Prequel von den Anfängen des The Witcher-Universums und spielt zu der Zeit des ersten Hexers - also knapp 1.200 Jahre vor den Ereignissen rund um den Hexer Geralt von Riva, Ciri und Yennefer. Einige der wichtigsten Rollen in der neuen Serie „Blood Origin“ werden unter anderem Dylan Moran (“Black Books“ und „Shaun of the Dead“), Lenny Henry (“Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“) und Mirren Mack (“Sex Education“) übernehmen.