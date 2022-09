Aus Respekt für die Monarchin : Netflix unterbricht nach Tod der Queen Dreharbeiten für „The Crown“

Diese Kombo zeigt Schauspielerin Olivia Colman in der Rolle der Königin Elisabeth II. in einer Szene der dritten Staffel der Netflix-Serie "The Crown" (l) und Königin Elisabeth II. im Jahr 1973. Foto: dpa/Uncredited

London Als Reaktion auf den Tod von Königin Elizabeth II. steht eine Drehpause für die sechste Staffel der Netflix-Serie „The Crown“ an. Auch am Tag der Beerdigung, die am 19. September stattfindet, soll nicht gedreht werden.

Netflix hat die Dreharbeiten für seine Erfolgsserie „The Crown“ wegen des Todes von Königin Elizabeth II. unterbrochen. Ein Sprecher des Streaming-Dienstes sagte, dies sei aus Respekt für die Monarchin geschehen. Auch am Tag ihrer Beerdigung würden keine Dreharbeiten stattfinden.

Derzeit wird die sechste Staffel der Serie produziert. In den ersten beiden spielte Claire Foy die junge Prinzessin Elizabeth, die den Thron besteigt und langsam in ihre Rolle als Monarchin hinein wächst. In den Staffeln drei und vier ist Olivia Colman als eine reifere Queen zu sehen. Netflix stellte gerade erst die Schauspieler vor, die in der sechsten Staffel Prinz William und seine Ehefrau Kate darstellen werden. Die fünfte Staffel, mit Imelda Staunton als Königin Elizabeth, ist ab November zu sehen.

(boot/dpa)