„And Just Like That“ Carries Ex-Freund Aiden Shaw kommt in der zweiten Staffel zurück – gibt es ein Liebes-Comeback?

In dem Trailer ist zu sehen, dass die Hauptfigur Carrie, gespielt von Sarah Jessica Parker (58), ihren Ex-Freund Aiden Shaw (John Corbett) wieder trifft. Die beiden waren in der dritten und vierten Staffel von „Sex and the City“ liiert und sogar verlobt. Die Beziehung ging in die Brüche, weil Carrie eine Affäre mit Mr. Big (Chris Noth), den sie später heiratete, anfing. Der starb jedoch bereits in der ersten Staffel von „And Just Like That...“ unerwartet, womit der Weg für ein Liebescomeback zwischen Carrie und ihrem Ex Aiden geebnet wäre.