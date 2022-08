„Die Ringe der Macht“ : Neuer Trailer von Amazons „Herr der Ringe“-Serie zeigt Hobbits und Orks

Düsseldorf Bald ist es soweit: Auf Amazon Prime erscheint Anfang September die lang erwartete „Herr der Ringe“-Serie „Die Ringe der Macht“. Nun wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der zeigt, mit welchen Figuren wir es zu tun bekommen.

Es ist wahrscheinlich das Serien-Highlight des Jahres. „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ erscheint ab Freitag, 2. September 2022 auf der Streaming-Plattform Amazon Prime. Die Produktion der Serie, die mit einer Doppelfolge an besagtem Freitag startet, soll mehr als eine Milliarde US-Dollar gekostet haben - so viel wie keine Serie zuvor. Der neue Trailer, der jetzt auf YouTube veröffentlicht wurde, zeigt deutlich warum „Die Ringe der Macht“ so teuer war.

So ist in der ersten Szene des Trailers bereits eine tobende Schlacht zu sehen, es gibt unzählige Monster und beeindruckende Landschaftspanoramen. Auch altbekannte Gestalten und Völker wie die Hobbits und Orks zeigt der Trailer. In weiteren großen Effektszenen ist unter anderem Galdriel zu sehen, die so etwas wie die Hauptfigur der Serie zu sein scheint. Mittelerde-Fans dürften außerdem den Elbenfürst Elrond, Zwergen-Prinz Durin aus Khazad-dûm (Moria) und Elendil sowie Isildur aus Númenór wiedererkennen. Letztere sind auch im Prolog von „Herr der Ringe: Die Gefährten“ zu sehen. Vom großen Bösewicht Sauron ist im Trailer dagegen nichts zu sehen. Auch wer ihn verkörpern könnte, ist noch nicht bekannt.