Abgesagte Veranstaltungen im Corona-Lockdown : Gericht rügt Tickethändler im Streit um Vorverkaufsgebühr

München Aufgrund der Corona-Pandemie wurden zahlreiche Veranstaltungen abgesagt. Nicht immer haben Kunden bei einer Erstattung den vollen Preis zurückbekommen. Der Tickethändler Eventim wurde dafür nun gerichtlich gerügt.

Tickethändler dürfen Vorverkaufsgebühren für abgesagte Veranstaltungen nicht automatisch auf Kosten ihrer Kundschaft behalten. Damit hat das Landgericht München I in einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil in einem wesentlichen Punkt der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen Recht gegeben, die gegen die Münchner Ticketagentur Eventim geklagt hatte. Das Gericht nannte die Beteiligten nicht, allerdings begrüßte anschließend die Verbraucherzentrale die Entscheidung.