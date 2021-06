Gute Nachbarschaft in Walsum : „Zum Johanniter“-Wirt verleiht Luftfilter an Kindertagesstätten

Walsum Gastronom Gregor Opgen-Rhein hat acht Luftfilteranlagen für seine Säle im „Zum Johanniter“ angeschafft und kann sie nicht einsetzen. Die Kitas in der Nachbarschaft aber schon. Und jetzt dürfen sie das auch.

Zigtausend Euro hat Gregor Opgen-Rhein, Inhaber der Walsumer Traditionsgaststätte „Zum Johanniter“ in acht Luftfiltergeräte gesteckt: sechs für seinen großen Saal, zwei für den kleinen.Geld, das er nachträglich über Fördermittel zurückzubekommen hofft. Aber erstmal hat er es halt investiert. In der Hoffnung, dass seine Gäste wieder zu ihm dürfen.

Da stand er also nun mit seinen Luftfilteranlagen. Und die Kita nebenan stand dafür mit Andrang, aber ohne Luftfilter da. Und Opgen-Rhein dachte bei sich: „Ich hab’ sie, aber ich brauch’ sie nicht - also kann ich sie bis zu den Sommerferien an die Kita geben.“ Gesagt, getan. Die benachbarte Kita St. Dionysius am Lehmkuhlplatz und die Kita Herz Jesu dürfen die professionellen Luftfilteranlagen jetzt ab sofort nutzen.