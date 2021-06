Bei Spaziergang im Wald : Zwölfjähriger findet Schwert aus dem 16. Jahrhundert in Bayern

Nördlingen Auch wenn er das Schwert nicht aus einem Stein gezogen hat, so hat ein Schüler in Bayern doch einen bemerkenswerten Fund gemacht. Dieser bereichert nun die Ausstellung des örtlichen Museums.

Ein zwölf Jahre alter Schüler hat nach Angaben eines Museums bei einem Waldspaziergang in Bayern ein historisches Schwert entdeckt. Nachdem Experten die Waffe als ein Schwert aus dem 16. Jahrhundert identifiziert haben, wird der kostbare Fund nun im Stadtmuseum in Nördlingen ausgestellt. Der Zwölfjährige habe eine Ehreneintrittskarte für das Museum erhalten, teilte die Stadt am Dienstag mit.

Der Junge hatte das Schwert laut dem Museum in einem Wald bei Ederheim gefunden. Seine Familie informierte demnach dann das Landesamt für Denkmalpflege. Die Behörde empfahl, dass das mehr als 400 Jahre alte Schwert an das Museum abgegeben wird. Bereits im November 2020 nahm das Haus in Nördlingen die Waffe in die Sammlung auf.