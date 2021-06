Wiedereröffnung nach dem Lockdown : Gastronomie sucht verzweifelt Personal

Düsseldorf Im Lockdown haben viele Beschäftigte die Branche verlassen – auch freiwillig. Deshalb fehlen dem Gastgewerbe bei der Wiedereröffnung nun massenhaft Mitarbeiter. Für Tausende Betriebe ist das ein Grund, nicht zu öffnen.

Seit rund zwei Wochen ist bei Abed Mansour die Außengastronomie wieder geöffnet. Drinnen, im Café Florian im Düsseldorfer Stadtteil Pempelfort, darf Mansour seit einer Woche wieder Gäste bewirten. Die kommen wieder, seitdem die Inzidenzzahlen auch in der Landeshauptstadt kontinuierlich sinken. Wer nicht zurückkehrt, sind die Mitarbeiter. Ein Drittel seiner 18-köpfigen Belegschaft hat der Gastronom im Lockdown verloren. Dieser Teil hat sich einen anderen Job gesucht, weil ihm in der Corona-Krise mit ihrem monatelangen Lockdown die Zukunftsaussichten nicht sicher genug waren. „Das ist schwer auszugleichen“, sagt Mansour, der auf der Suche nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern alle Hebel in Bewegung setzt: Zeitungsanzeigen, soziale Netzwerke, Arbeitsagentur, Mundpropaganda. Einen Neuen hat er gefunden, aber das lindert die Personalnot nur geringfügig. „Wir werden drei bis vier Jahre arbeiten müssen, bis wir wieder den Stand vor der Pandemie erreicht haben“, fürchtet Mansour.

Die NRW-Sektion des Dehoga hat errechnet, dass landesweit die Zahl der Beschäftigten zwischen Juni 2019 und dem gleichen Monat des Vorjahres um etwa 57.000 auf 358.000 gesunken ist. Anders formuliert: Fast jeder Siebte hat die Gastronomie verlassen. Natürlich sind darunter auch jene, die gekündigt wurden, weil ihr Arbeitgeber-Betrieb keine Chance mehr sah, sie zu halten. Aber viele gingen freiwillig. Laut einer aktuellen Umfrage des Dehoga-Bundesverbandes beklagen 42,4 Prozent der 5210 antwortenden Betriebe den Wechsel von Beschäftigten in andere Branchen. Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges verweist einerseits auf die Perspektivlosigkeit der Beschäftigten im zweiten Lockdown, der die Situation im Gastgewerbe nochmals massiv verschärft habe. Was sie aber auch gesehen hat: „Erschwerend hinzu kamen gezielte Abwerbungen von anderen Branchen sowie die Öffnungen in anderen Ländern – wie in Österreich, in der Schweiz oder in Südtirol. Die Betriebe dort haben unsere gut ausgebildeten Mitarbeiter nur zu gerne rekrutiert.“ Was verloren ging, waren Köche und sonstige Bedienstete in der Küche, Servicekräfte im Restaurant. Vollzeitkräfte wie Minijobber.