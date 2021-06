Vorfall in Hannover : Verdächtiger nach tödlichem Schuss auf Autofahrer in Untersuchungshaft

Verdächtiger nach tödlichem Schuss auf Autofahrer in Untersuchungshaft

Vorfall in Hannover

Nach den tödlichen Schüssen auf einen 30-jährigen Autofahrer in Hannover stürmten Spezialkräfte der Polizei am Donnerstagabend eine Wohnung. Foto: dpa/Fernando Martinez

Hannover Es geschah am späten Mittag auf einer belebten Kreuzung in Hannover: Aus einem fahrenden Wagen wird geschossen, ein 30-Jähriger stirbt. Der mutmaßliche Schütze stellt sich den Fahndern.

Tagelang wurde nach dem Angriff auf einen Autofahrer in Hannover nach dem mutmaßlichen Todesschützen gefahndet, jetzt hat sich der Verdächtige gestellt. Er sei am Montagnachmittag der Haftrichterin vorgeführt worden, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover, Kathrin Söfker, der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Der 32-Jährige sitze in Untersuchungshaft. Ihm werde Totschlag vorgeworfen.