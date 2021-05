Fans können zwischen Erstattung und Umbuchung wählen : So läuft der Tickettausch bei Parookaville

So läuft der Tickettausch bei Parookaville

Weeze Die Fans können sich das Geld erstatten lassen oder Karten auf das nächste Jahr umbuchen. Ab dem 11. Juni beginnt dafür das Verfahren.

Die Fans waren enttäuscht: Wieder hat das Coronavirus das Parookaville-Festival gekippt. Wie berichtet, musste das Mega-Event am Airport erneut wegen der Pandemie abgesagt werden. Jetzt hoffen alle, dass im kommenden Jahr vom 22. bis 24. Juli 2022 endlich wieder die große Party steigen kann.

Jetzt gaben die Organisatoren bekannt, wie die Ticketrückerstattung oder das Umbuchen auf das kommende Jahr abläuft. Im vergangenen Jahr hatten fast alle Fans ihre Tickets behalten. Darauf hoffen die Organisatoren erneut, wie Bernd Dicks vom Festival-Team sagt: „Wir hoffen natürlich, dass die Vorfreude bei den Fans mindestens so riesig ist, wie bei uns und ganz viele ihre Tickets behalten.“ Die wichtigsten Fragen zum Verfahren.



Wie läuft der Prozess der Ticket-Umbuchung oder -Rückerstattung ab? Jeder Ticketbesteller erhält ab dem 11. Juni eine Mail von [email protected] mit einem Link zum so genannten Rollover-Portal. Dort können die Fans zwischen zwei Optionen zwei Wochen lang wählen: Option 1: Direkte Übernahme der Tickets (gesamter Warenkorb, gleiche Kategorie, gleiche Personalisierung) für Parookaville 2022 ohne Aufpreis durch die kommenden (Pandemie bedingten) Ticketpreiserhöhungen in 2022.