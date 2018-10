Uni Erlangen: Viele syrische Flüchtlinge leiden laut Studie an psychischen Erkrankungen

Erlangen Forscher aus Erlangen haben die psychische Gesundheit syrischer Flüchtlinge untersucht. Fast jeder dritte Teilnehmer an einer aktuellen Studie war demnach erkrankt. Die Studienleiterin spricht von einer „extrem verwundbaren Bevölkerungsgruppe“.

Die Flüchtlinge litten an einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS), Depressionen oder einer generalisierten Angststörung. Für die Studie befragten Psychosomatiker in Erlangen 200 erwachsene syrische Flüchtlinge mit einer Aufenthaltserlaubnis.

„Unsere Ergebnisse verdeutlichen, dass syrische Flüchtlinge in Deutschland eine extrem verwundbare Bevölkerungsgruppe sind - vor allem, wenn sie viele traumatische Ereignisse erlebt oder beobachtet haben“, fasste die Studienleiterin Yesim Erim zusammen. „Trotzdem sind die psychischen Beschwerden und Belastungen niedriger als in ähnlichen Gruppen von Geflüchteten.“

Diesen Befund führt Erim auf die vielen Unterstützungsangebote in Erlangen zurück. So hat die Ärztin selbst eine Spezialambulanz aufgebaut, in der Geflüchtete in Krisen Hilfen erhalten und auf Deutsch sowie Arabisch an Gruppentherapien teilnehmen können.