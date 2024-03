Studie der Bertelsmann-Stiftung Mehrheit der Deutschen zeigt sich solidarisch gegenüber Flüchtlingen

Die große Mehrheit der Deutschen ist einer Erhebung zufolge weiterhin bereit, Geflüchtete zu unterstützen. Insgesamt wollten 73 Prozent der Befragten geflüchteten Syrern helfen und 79 Prozent geflüchteten Ukrainern, heißt es in einem Gastbeitrag der Leiterin des Religionsmonitors der Bertelsmann Stiftung, Yasemin El-Menouar, in der Wochenzeitung „Die Zeit“. Der neue Monitor soll an diesem Donnerstag vorgestellt werden.