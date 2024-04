Auf Wunsch auch anonym Erfahrungsaustausch rund um psychische Erkrankungen

Die Treffen finden jeweils mittwochs von 18 bis 20 Uhr statt. Es bedarf keiner Anmeldung und die Teilnahme ist kostenlos. Wer möchte, kann anonym bleiben, und die Gesprächsbeiträge werden vertraulich behandelt. Die Treffen finden in der Regel im Gemeindezentrum Versöhnungskirche, Gerresheimer Straße 177 (Platz der Diakonie), statt. Der Eingang befindet sich an der Straße Eingang von der Straße An der Icklack.