Chemnitz: Feuer in türkischem Restaurant - Staatsschutz ermittelt

Möglicher Brandanschlag : Polizei ermittelt nach Feuer in türkischem Restaurant in Chemnitz

Chemnitz Unbekannte haben in einem türkischen Restaurant in Chemnitz Feuer gelegt. Die Polizei schließt ein fremdenfeindliches Motiv nicht aus. Der Staatsschutz ermittelt.

Im sächsischen Chemnitz ist in der Nacht offenbar ein Brandanschlag auf ein türkisches Restaurant verübt worden. Wie die Polizei mitteilte, drangen nach dem derzeitigen Ermittlungsstand drei Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen in das Lokal ein und legten dort Feuer.

Anwohner bemerkten den Brand und wählten den Notruf, die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Da ein fremdenfeindliches Motiv nicht ausgeschlossen werden könne, habe der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen, teilten die Beamten weiter mit. Ermittlungen würden aber in alle Richtungen geführt.

Wegen des Feuers in dem Mehrfamilienhaus mussten 17 Bewohner vorübergehend ihre Wohnungen verlassen, konnten aber nach dem Ende der Löscharbeiten zurück. Verletzt wurde niemand. Nach Zeugenangaben handelte es sich bei den drei Tätern um dunkel gekleidete Männer im Alter von etwa 25 Jahren, die mit einem Auto vom Tatort flohen. Brandermittler versuchten am Donnerstag am Tatort den Hergang zu rekonstruieren.

In Chemnitz war es Ende August nach dem gewaltsamen Tod eines 35-Jährigen zu zahlreiche Demonstrationen gekommen, darunter solche rechter Gruppen gekommen. Diese mündeten teils in Gewalt. Es gab auch Überfälle auf ausländische Restaurants: Anfang Oktober wurde der Inhaber eines persischen Lokals von Unbekannten angegriffen und verletzt. Ende August attackierten Vermummte ein jüdisches Restaurant in der Stadt und verletzten den Inhaber.

(wer/dpa/AFP)