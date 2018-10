Alkohol, Cannabis, E-Zigaretten, Shishas: Drogenbeauftragte warnt vor Schäden durch Rauchen und Alkohol

Berlin Die Zahl der Toten durch illegale Drogen in Deutschland ist nach längerer Zeit leicht gesunken. Neben verbotenen Stoffen wie Heroin lenkt die Regierung den Blick auf Risiken für Millionen Bundesbürger.

Rauchen und übermäßiges Alkoholtrinken richtet trotz leicht sinkenden Konsums immer noch massive Gesundheitsschäden in Deutschland an - und neue riskante Produkte sind im Kommen. „Die ganz großen Herausforderungen liegen nach wie vor bei den legalen Suchtstoffen Alkohol und Tabak“, sagte die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler, am Donnerstag bei der Vorlage ihres Jahresberichts in Berlin.