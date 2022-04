Laut Medienbericht : Tausende Änderungen an Wikipedia-Artikeln sollen aus deutschen Behörden-Netzen erfolgt sein

Frankfurt/Main Aus dem Behörden-Adressraum heraus sollen in den vergangenen Jahren mehr als 17.000 Bearbeitungen in der deutschen Wikipedia vorgenommen worden sein. Auch Vandalismus-Angriffe und Verstößen gegen das Urheberrecht oder Persönlichkeitsrechte sind darunter.

Aus dem Behörden-Adressraum heraus seien in den vergangenen Jahren mehr als 17.000 Bearbeitungen in der deutschen Wikipedia vorgenommen worden - zuletzt etwa an den Artikeln „Bombenlegeraffäre“ und „Gasreserve“. In jüngerer Zeit sei versucht worden, den Eintrag von Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) mit dem strafrechtlichen Vorwurf auszubauen, er habe sich am Corona-Bonus seiner Partei bereichert. Diese Änderung wurde allerdings von der Wikipedia-Community wieder rückgängig gemacht. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wurden Ende März eingestellt, da sich der Anfangsverdacht wegen Untreue nicht bewahrheitet hatte.