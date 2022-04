Vereinbarung mit Vodafone : Mehr Funklöcher entlang Bahnstrecken sollen geschlossen werden

Bahnreisende in Deutschland werden in Zukunft immer häufiger unterwegs eine stabile Mobilfunkverbindung nutzen können. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Berlin Bahnreisende kennen das: Funklöcher entlang der Strecke lassen immer wieder Handy-Telefonate und Datenverbindungen abreißen. Nun soll eine Vereinbarung mit Vodafone etliche Lücken schließen. Einen ähnlichen Ausbauplan gibt es mit der Telekom.

Bahnreisende in Deutschland werden in Zukunft immer häufiger unterwegs eine stabile Mobilfunkverbindung nutzen können. Deutsche Bahn und Vodafone haben dazu vereinbart, deutschlandweit gemeinsam die noch vorhandenen Lücken im Vodafone-Mobilfunknetz an den Schienenstrecken zu schließen. Im vergangenen Sommer hatte die Bahn bereits mit der Deutschen Telekom eine ähnliche Vereinbarung zum Netzausbau geschlossen. Mit dem dritten Provider, Telefónica (O2), wird noch verhandelt.