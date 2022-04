„Kostenlose Oster-Geschenkkörbe“ : Mondelez warnt vor Fake-Gewinnspielen von Milka

Bremen Die falschen Gewinnspiele kursieren zum Beispiel auf Messenger-Diensten wie WhatsApp. Versprochen werden „kostenlose Oster-Geschenkkörbe von Milka“. Der Milka-Mutterkonzern warnt: Die Fake-Gewinnspiele dienten meist den Zweck, persönliche Daten von Verbrauchern zu erhalten.

Der Milka-Mutterkonzern Mondelez warnt vor falschen Gewinnspielen, die im Namen seiner Schokoladenmarke aktuell in sozialen Netzwerken kursieren. „Wir sehen das immer wieder, etwa bei WhatsApp“, sagte eine Mondelez-Sprecherin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Diese Gewinnspiele verfolgten demnach meist den Zweck, persönliche Daten von Verbraucherinnen und Verbrauchern zu erhalten. „Unsere Marke Milka steht mit diesen Gewinnspielen in keinem Zusammenhang“, teilte die Deutschland-Zentrale von Mondelez in Bremen mit.