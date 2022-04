Erhebung von britischer Denkfabrik : Sieben der zehn klimaschädlichsten Kohlekraftwerke in Europa stehen in Deutschland

Sieben der zehn klimaschädlichsten Kohlekraftwerke in Europa stehen in Deutschland

Sieben der zehn klimaschädlichsten Kohlekraftwerke in Europa sind laut einer aktuellen Erhebung der britischen Denkfabrik Ember im Jahr 2021 in Deutschland betrieben worden. Die deutschen Kohlekraftwerke des Energiekonzerns RWE in Neurath und Niederaußem wurden bei den Emissionen demnach nur von dem polnischen Kohlekraftwerk Belchatow übertroffen, wie Ember am Freitag erklärte. Insgesamt waren Polen und Deutschland demnach für 53 Prozent der Emissionen im EU-Stromsektor verantwortlich.