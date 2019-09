Polizei ermittelt : Rassistisches Video aus Sinsheimer Betrieb sorgt für Empörung im Netz

Sinsheim Die Polizei ermittelt wegen eines Videos mit rassistischen Aussagen aus einem Handwerksbetrieb aus Sinsheim im Rhein-Neckar-Kreis. Es sorgte zuvor für viel Empörung im Netz. So wurde auch die Polizei darauf aufmerksam.

Das bestätigte eine Sprecherin der Mannheimer Polizei am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. In dem im Internet kursierenden Clip filmt ein Mann seinen dunkelhäutigen Kollegen bei der Arbeit und geht ihn mit diskriminierenden Sprüchen an. Er bezeichnet ihn unter anderem als „Buschmann“ und spricht davon, Paddel kaufen zu wollen. „Irgendwie musst du ja von Italien zurück nach Afrika“, sagt er.