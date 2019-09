Pro-Palästina-Kundgebung : Berliner Senatsverwaltung verbietet umstrittenen Rapper-Auftritt

Abgeordnete in Berlin stimmen per Handzeichen über einen Antrag ab.

Berlin Die Berliner Senatsverwaltung hat den umstrittenen Auftritt zweier Rapper vor dem Brandenburger Tor am Mittwochabend verboten. Die Pro-Palästina-Kundgebung sei aber angemeldet und finde auch statt.

Die Musiker bedienten in ihren Liedern und Videos klassische antisemitische Vorurteile und verwendeten eine nicht hinnehmbare Vernichtungsrhetorik, hieß es in einer Mitteilung der Verwaltung. „Keinen Fußbreit den Antisemiten und Israelhassern in unserer Stadt“, wird Innensenator Andreas Geisel zitiert.

An dem geplanten Auftritt der Rapper hatte es heftige Kritik gegeben. Das American Jewish Committee Berlin (AJC) kritisierte bereits am Dienstag: „Es ist nicht hinnehmbar, dass von diesem historischen Ort zum Mord an Juden aufgerufen wird und schlimmste antisemitische Stereotype verbreitet werden.“ Der frühere Grünen-Abgeordnete Volker Beck betonte: „Vor dem Brandenburger Tor dürfen keine Terrorverherrlicher auftreten.“ Auch CDU-Bundestagsmitglied Martin Patzelt protestierte gegen das Konzert: „Keine Hassrapper am Brandenburger Tor!“