Landkreis Aschaffenburg : Autofahrer löscht Brand mit Bier

Hösbach Das hätte auch schlimmer ausgehen können: Als ein Autofahrer auf der A3 in Bayern Flammen im Motorraum entdeckt, holt er kurzentschlossen ein paar Flaschen Bier aus dem Auto und löscht den Brand.

Mit Bier hat ein Autofahrer auf der Autobahn 3 in Bayern Schlimmeres verhindert. Als sein Wagen seltsame Geräusche machte, fuhr er an der Anschlussstelle Hösbach im unterfränkischen Landkreis Aschaffenburg von der Autobahn ab und hielt im gesicherten Bereich an, wie die Polizei am Mittwoch berichtete.