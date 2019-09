Nochmal Glück gehabt : Wiesnkellner lässt rund 3700 Euro in offenem Schließfach liegen

München Richtig viel Glück hatte ein Kellner des Oktoberfests. Er schlief nach einem Absacker mit den Tageseinnahmen am Münchner Bahnhof ein. Er schaffte es zwar noch, die Geldbörse in ein Schließfach zu legen. Abgeschlossen hatte er es aber nicht.

Dass die Polizei insbesondere zur Oktoberfestzeit zu Schließfächern in Bahnhöfen gerufen wird, in denen Gegenstände zurückgelassen wurden, ist Alltag. Dass die Beamten am Dienstagvormittag dank einer ehrlichen Finderin aus Österreich auf eine prallgefüllte Geldbörse stoßen, ist allerdings eine Ausnahme.

Bereits am ersten Wiesn-Samstag hatte ein ehrlicher Finder, ein 24-Jähriger aus Pfaffenhofen, gegen 18 Uhr auf der Wache der Bundespolizei 500 Euro in bar abgegeben. Er hatte das Geld im Auswurfschacht eines Geldautomaten im Sperrengeschoss des Münchner Hauptbahnhofes aufgefunden. Ein Hinweis auf einen Abheber war für ihn nicht ersichtlich. Am Sonntagmittag meldete sich eine 19-jährige Russin. Sie gab an, Geld im Automaten zurückgelassen zu haben. Dass Geld wurde zunächst von der Bundespolizei in Verwahrung behalten. In Absprache mit der Bank wurden ihr die 500 Euro am Montagmittag ausgehändigt.