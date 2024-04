Bundesfamilienministerin Lisa Paus über Hass im Netz „Ich bin auch schon als Faschistin beschimpft worden“

Paus Wir stehen bei der Regulierung erst am Anfang. Seit dem 17. Februar nimmt das Gesetz über digitale Dienste die Internetplattformen in die Pflicht. Sie müssen Hass, Hetze und Fakenews so schnell wie möglich löschen. Es gilt für X, Instagram, Tiktok und Co.: Wo besonders getriggert wird, wo aggressives Verhalten und Falschinformationen häufig sind, müssen sie handeln. Ansonsten wird es teuer.